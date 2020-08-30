Лже-медики под предлогом проверки на коронавирус похитили у жительницы Хакасии более 100 тысяч рублей

Мошенницам хватило нескольких минут, чтобы найти тайник и забрать деньги Фото: Мария ЛЕНЦ

Лже-медики похитили у жительницы села Калинино (Усть-Абаканский район Хакасии) 152 тысячи рублей. Заявление в полицию написал родственник потерпевшей.

- Днем в дверь квартиры постучали две женщины, - рассказали в пресс-службе МВД Республики. – Они под предлогом осмотра старушки на выявление симптомов коронавирусной инфекции вошли в дом.

Незнакомки, на лицах которых были маски, попросили пенсионерку предъявить медицинский полис. А после одна из них отправилась в другую комнату «заполнять документы», другая же начала проводить «осмотр» пациентки. Но не на ту напали! Пациентка – сама в прошлом медик. Она сразу поняла, что женщина, осматривающая ее, не имеет никакого отношения к медицине и прогнала незваных гостей. А после все рассказала родственнику. Тот сразу бросился к «сейфу» - накопления хранились под матрасом. Пересчитал купюры, когда понял, что денег стало меньше, отправился в дежурную часть.

Было возбуждено уголовное дело по статье 158 «Кража». Аферисткам грозит до пяти лет лишения свободы. Пока они еще на свободе. Полицейские проводят проверку и устанавливают, кто мог быть причастен к этому преступлению.