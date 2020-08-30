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Глава Красноярска Сергей Еремин подарил наборы для первоклашек ребятам из социального центра «Росток»

Так мэр поддержал благотворительную акцию «Добрый автопробег»
Ольга КостинаОльгаКостина
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Сергей Еремин вручил детям подарки Фото: vk.com/krasnoyarskrf

Сергей Еремин вручил детям подарки Фото: vk.com/krasnoyarskrf

Акцию «Добрый автопробег» уже пятый год подряд проводит Ассоциация работающей молодежи. Ее участники помогают нуждающимся ребятишкам собраться в школу. Сотрудники различных предприятий города дарят первоклашкам канцелярские наборы со всем необходимым для учебы. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, за день волонтеры объезжают сотни адресов и вручают комплекты лично в руки.

Детям помогают собраться в школу Фото: vk.com/krasnoyarskrf

Детям помогают собраться в школу Фото: vk.com/krasnoyarskrf

В этом году к акции присоединился и глава города. От себя лично он подарил наборы для первоклашек из социального центра «Росток». Дети были в восторге и сказали: «Спасибо!».

- Вдвойне приятно осознавать, что «у руля» таких благотворительных мероприятий стоит наша молодежь, - сказал Сергей Еремин. - Благодаря их активному участию у нас развивается культура бескорыстной заботы друг о друге - это сближает, создает дружную атмосферу в городе. Искренне горжусь красноярцами, готовыми поддержать других в трудную минуту.

Добрая акция проводится уже пятый год подряд Фото: vk.com/krasnoyarskrf

Добрая акция проводится уже пятый год подряд Фото: vk.com/krasnoyarskrf

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