В Туве ищут 13-летнего мальчика, который выпал из перевернувшейся лодки

В Туве ищут пропавшего ребенка Фото: МЧС Тувы

В Каа-хемском районе Тувы спасатели уже третий день ищут 13 летнего мальчика, который пропал после ЧП на реке.

27 августа во второй половине дня в местечке Белбей на реке малый Енисей перевернулась моторная лодка, в которой находились двое взрослых и ребенок.

- В результате двое взрослых выбрались из воды, ребенка унесло вниз по течению, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе МЧС Республики. - В настоящий момент спасатели совместно с сотрудниками государственной инспекции по маломерным судам МЧС России обследуют реку вниз по течению. Поиски продолжаются.

По данному факту следователи проводят проверку.

- На месте происшествия работает следственная группа в составе следователей и криминалистов следственного управления, - сообщили в Следственном комитете Тувы. - Проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех фактических обстоятельств произошедшего события.