Красноярск готовится к 1 сентября: скидки на билеты и концерт на крыше администрации города

Фото: сайт Красноярского духового оркестра.

Красноярский духовой оркестр и хоровой ансамбль солистов "Тебе Поемъ" решили поздравить красноярцев с Днём знаний концертом в необычном месте - на крыше администрации города. Трансляцию можно будет посмотреть в группе «Город Красноярск» Вконтакте.

1 сентября

14:30 - хоровой ансамбль солистов "Тебе Поемъ"

19.00 - Красноярский духовой оркестр

Сейчас, когда сняты все ограничения, связанные с коронавирусом, возможно, будут праздники и в других местах!

А тем временем, Красноярская железная дорога напоминает, что с 1 сентября начнет действовать 50% скидка на проезд в электропоездах для студентов и школьников.

Билеты в электрички за полцены школьники и студенты очной формы обучения в Красноярском крае смогут приобретать до 30 июня 2021 года, в Республике Хакасия льготный период, установленный региональными властями, продлится до 15 июня 2021 года.

Оформить льготные проездные документы можно во всех кассах компании «Краспригород». Для этого студентам необходимо будет предъявить студенческий билет, школьникам – справку с места учёбы. Доступно оформление как разовых билетов для совершения одной поездки, так и всех видов абонементов.

Продажи открываются за 10 дней до отправления электропоезда. Во время поездки пассажиру необходимо иметь при себе документ, подтверждающий льготу.