Ночь кино в Красноярске: где посмотреть фильмы бесплатно

Фото: Енисей кино

Ежегодная Всероссийская акция «Ночь кино» пройдет в России уже в пятый раз. Культурные учреждения по всей стране – театры, кинотеатры, библиотеки, концертные залы, музеи проведут онлайн-мероприятия, а некоторые впервые за несколько месяцев покажут кино на больших экранах!

Центральным событием акции традиционно станет показ популярных отечественных киноновинок. В этом году ими стали нашумевший и собравший рекордную кассу «Холоп» Клима Шипенко, романтичный и трогательный «Лед 2» Жоры Крыжовникова, а также крайне яркий и жизнерадостный «Иван Царевич и Серый волк 4» Дарины Шмидт.

В Красноярске эти картины можно будет посмотреть на двух открытых площадках. Ровно в 20.00 показы начнутся в парке Покровский (на Караульной горе, недалеко от часовни Параскевы Пятницы), а в 21.00 в автокинотеатре «Мечта» (ул. Мичурина, 30). Вход свободный.

В преддверии основного показа в парке Покровский с 16.00 гости площадки смогут посмотреть фильмы:

- «Святые. Параскева Пятница» (2010, режиссер: Алексей Чернов, 43 мин.);

- специальную кинопрограмму фильмов, снятых в Красноярском крае: игровую ленту «Территория» Александра Мельника и документальную работу красноярского режиссера Василия Буйлова «Активация».