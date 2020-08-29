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Подвиг в своем подъезде: в Красноярском крае полицейский вытащил мужчину из горящей квартиры

Возвращаясь домой, Денис Хмелинин почувствовал запах дыма
Татьяна РябининаТатьянаРябинина
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Денис Хмелинин. Фото ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Денис Хмелинин. Фото ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Можно сказать, спасенному повезло, что старший специалист отделения по работе с личным составом Отдела МВД России Зеленогорска Денис Хмелинин в этот день находился в отпуске и возвращался домой днем.

В подъезде он почувствовал запах дыма, поднялся до 5 этажа и увидел, как из входной двери одной из квартир валит густой дым. Ну а дальше действовал так, как и нужно действовать при пожаре.

Первым делом сотрудник полиции набрал единую диспетчерскую службу 112 и сообщил о пожаре. Затем толкнул дверь, которая оказалась не заперта. В квартире, наполненной дымом, ничего не было видно, но на окрик Дениса из квартиры послышался шум и стоны.

Куда бежать и чем дышать – ответы на эти вопросы пришли мгновенно: Денис снял рубашку, закрыл ею лицо и зашел в квартиру, ориентируясь только на голос. Беспомощного мужчину, лежащего на полу, он взял за руку и волоком вытащил в подъезд, после чего вызвал скорую помощь.

Вскоре прибыла помощь: пожарные потушили огонь, врачи забрали 61-летнего пострадавшего в больницу.