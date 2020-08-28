В Красноярске заключенный обворовал мусороперерабатывающий завод Фото: Мария ЛЕНЦ

Уголовное наказание за ранее совершенное преступление ничему не научили осужденного колонии-поселения Красноярска. И даже отбывая срок, он продолжил нарушать закон. Напомним, что в колонии такого типа осужденные могут свободно передвигаться, они работают на различных предприятиях, оставаясь при этом под надзором.

В августе 2018 года осужденный, находясь на работах, совершил кражу из ангара мусороперерабатывающего завода, что находится на Енисейском тракте. Угнал грузовик ЗИЛ с прицепом. Сумма ущерба составила около 170 тысяч рублей.

Затем в июне 2018 года он объединился со своим неоднократно судимым за совершение тяжких преступлений знакомым. Вместе они целый год угрозами и насилием вымогали и отбирали деньги у других осужденных. Всего от действий обвиняемых пострадали не менее 6 человек. Сумма ущерба составила 74 тысяч рублей.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, на заключенного завели еще два уголовных дела – по статьям «Кража» и «Вымогательство».