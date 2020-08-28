В Красноярске возбудили дело об обмане 500 дольщиков на 834 миллиона рублей

В Красноярске возбудили дело об обмане 500 дольщиков Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске возбудили уголовное дело на недобросовестного застройщика, который подозревается в обмане более 500 дольщиков, ущерб составил 834 миллиона рублей. В пресс-службе краевой полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск: по версии следствия руководитель компании объявил о начале строительства трех многоэтажных жилых домов в Свердловском районе города и начал привлекать инвесторов, продавая недостроенные квартиры. Однако вместо того, чтобы направлять деньги на возведение домов, он стал тратить их не по назначению.

Прошли обыски в офисе компании и по месту жительства. Оперативники изъяли компьютеры, бухгалтерские документы- все, что имело доказательство для уголовного дела.

- Кроме того, оперативниками УЭБиПК Главного управления МВД России по Красноярскому краю выявили факт уклонения от уплаты налогов на сумму более 8 миллионов рублей исполнительным директором той же компании-застройщика. Против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 199.2 УК РФ, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.