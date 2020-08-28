В Красноярске бывшие заключенные надругались над девушкой по вызову Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске вышедшие из мест лишения свободы товарищи совершили несколько особо тяжких преступлений, за которые им наверняка дадут большой срок. Уголовное дело уже направлено в суд. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Одному из обвиняемых 34 года, он вышел из мест лишения свободы за полгода до нового преступления. Второму – 32 году, он покинул колонию всего как 10 дней. Сначала 7 октября 2019 года они ограбили магазин на 10 тысяч рублей. Затем ночью 11 октября 2019 года встретились в квартире в Советском районе. Мужчины вместе распивали алкоголь, потом кому-то пришла в голову мысль пригласить девушку по вызову.

Однако когда девушка приехала, то отказалась оказывать услуги: о том, что клиентов будет двое, договоренности не было. Уйти из квартиры ей не дали – обвиняемые ее избили и надругались. К утру один уснул, второй отвлекся – и у потерпевшей появился шанс сбежать: она открыла окно и выпрыгнула с третьего этажа. Получила тяжелую травму спины.