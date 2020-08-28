Компания СУЭК получила награду за участие в акции #МыВместе

Волонтеры компании участвуют в акции #МыВместе с самого начала. Фото предоставлено СУЭК.

Волонтеры компании участвуют в акции #МыВместе с самого начала. Все они прошли обучение, зарегистрированы на сайте акции, оснащены полными комплектами индивидуальных защитных средств. Волонтеры организуют доставку продуктовых наборов, медицинских масок, антибактериальных влажных салфеток, средств гигиены пенсионерам, многодетным, социально сложным семьям, кто сегодня особенно нуждается в помощи.

Также волонтеры поддерживают медиков инфекционных отделений и больниц в регионах присутствия компании. В медицинские учреждения поставляются не только оборудование и средства защиты, но и продукты, горячие обеды, одноразовая посуда и прочие необходимые в быту вещи.

В ряде регионов компания направила средства на обеспечение работы штабов волонтеров– дооборудование помещения, покупку кулера, посуды, электрическое освещение уличных шатров для работы волонтеров в вечернее время. Кроме того, угольщики постоянно передают добровольцам штаба #МыВместе средства защиты – перчатки, маски, дезинфекторы для рук и помещений.

Всего в ходе акции #МыВместе помощь оказали 3 450 646 людям.

27 августа во время встречи партнеров акции АО «Сибирская угольная энергетическая компания» получило грамоту и памятную медаль «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе» от президента РФ Владимира Путина.

- Мы даже не предполагали, что на территориях присутствия компании движение примет такой массовый характер. Мы очень тронуты этим и благодарны нашим сотрудникам, это в основном молодые люди, за такой бескорыстный и активный порыв помочь людям, за помощь нуждающимся и врачам, которые самоотверженно работают каждый день, - отметил заместитель генерального директора АО «СУЭК» Сергей Григорьев.