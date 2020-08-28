Журналист ТВК-Красноярск обыграл Настю Ивлееву. Фото: ТВК-Красноярск

Креативный продюсер телеканала ТВК Артем Белоголов бросил вызов популярному блогеру Насти Ивлеевой. Она ведет шоу «З.Б.С.», суть которого - повторить челленджи от подписчиков на спор с приглашенным гостем. Артем предложил ей «Пивобол» - на спор на лету поймать бутылку пива, отскочившую от баскетбольного мяча. Настя сделала ставку в 20 тысяч рублей, что сможет повторить это, а лидер группы Little Big поставил еще 10 тысяч, что ничего у нее не выйдет. Ведущая не справилась ни с первой, ни со второй, ни даже с третьей попытки. Так что она должна отдать автору челенджа, то есть Артему Белоголову, 30 тысяч рублей.

Победитель рассказал, что принять участие в шоу попросили его подписчики в TikTok, где он снимает и выкладывает смешные видеоролики:

- Я купил костюм месяц назад по приколу, в качестве бреда. Снял видео с мячом и бутылкой (за это давали ящик пива), выложил. Потом в комментариях в тик-токе начали писать: "Срочно шли на шоу Ивлеевой". А я про шоу не слышал, Ивлееву не смотрю».

Вот и отправил, без всяких мыслей. А через несколько дней получил сообщение, что выиграл 30 тысяч рублей.