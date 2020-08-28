В Красноярске мужчина кидался из квартиры в квартиру и попал под уголовное дело Фото: Мария ЛЕНЦ

Краевой следком заверил расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя города Шарыпово по статье «Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица» (часть 1 статьи 139 УК РФ). Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ведомства.

Все произошло 25 апреля этого года, вечером в Красноярске. Мужчина находился под воздействием наркотиков, ему казалось, что его преследуют неизвестные полицейские, поэтому он искал спасения от них. Забежал в подъезд дома на улице Парашютной. Увидел, как из квартиры на 4-м этаже выходит женщина, и ворвался к ней, заперся изнутри.

Спустя какое-то время нашел шнур-удлинитель, привязал его за ручку шкафа на балконе и стал спускаться по нему вниз. Этажом ниже было открыто окно – он забрался туда. Здесь нашел телевизионный кабель и по нему, как по веревке, стал спускаться на землю. Но сорвался, упал и получил травму. В этот момент его задержали прибывшие по вызову сотрудники полиции.

В суд направлено уголовное дело с ходатайством о применении к мужчине принудительных мер медицинского характера, добавили в следкоме.