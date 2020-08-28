На севере Красноярского края охотник 10 раз выстрелил в своего знакомого. Фото: следком

Туруханский район, остров Малый медвежий на Енисее, неподалеку от Игарки. Здесь 22 мая этого года произошло убийство. В настоящее время все обстоятельства преступления уже раскрыты, а дело с обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Обвиняемый – 57-летний житель Игарки. Днем 22 мая он приехал на остров в охотничью избушку, где находился его 63-летний знакомый. На берегу Енисея между ними произошла ссора. Поводом для ссоры стало исчезновение летом 2012 года жены обвиняемого. Восемь лет назад она пропала с этого самого острова.

Обвиняемый взял два ружья и десять раз выстрелил в потерпевшего. Затем сбросил тело в Енисей. На допросах, когда ему предъявили неопровержимые улики, мужчина во всем сознался, рассказали в следкоме.