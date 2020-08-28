Три человека погибли в страшном ДТП с пятью машинами под Красноярском. Фото: ГИБДД края

Страшное ДТП произошло накануне вечером, 27 августа, на Енисейском тракте, неподалеку от поселка Красный Пахарь. В результате погибли три человека. Полиция устанавливает обстоятельства смертельной аварии.

Удалось выяснить, что на 25-км автодороги «Красноярск – Енисейск» водитель автомобиля ВАЗ-2115, двигавшегося в сторону Красноярска, по неустановленным пока причинам выехал на встречную полосу движения. Здесь по касательной столкнулся с «Волгой» и перевернулся. А затем врезался в три иномарки – «Тойоту», «Ниссан» и «Хонду».

На месте погибли водитель и два пассажира ВАЗа, их травмы оказались несовместимыми с жизнью. В «Тойоте» пострадали пассажир и ребенок, который находился в детском кресле. Очевидцы увезли их в больницу.

А вот очень красноречивый комментарий в социальной сети: «Это что за заколдованное место? Неделю назад только было лобовое, ещё следы дождём не смыло... Ужасно!»