Начался суд по делу о порыве дамбы на золотодобывающем предприятии в Красноярском крае Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Начались судебные заседания по делу о порыве дамбы на золотодобывающем предприятии, в результате которого погибли 20 человек. Напомним, трагедия произошла 18 октября 2019 года недалеко от поселка Щетинкино в Курагинском районе. Глубокой ночью плотина на реке Сейбе не выдержала объема скопившейся воды. В результате смыло два общежития, в которых спали рабочие.

Обвинение по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» было предъявлено трем руководителям прииска: это гендиректор золотодобывающего предприятия «Сисим» Максим Ковальков, начальник участка Андрей Еганов и горный мастер компании Евгений Александров.

Обвиняемые доставлены в Курагино. Они ознакомились с ходатайствами, которые были заявлены адвокатами.

Первое предварительное слушание в Курагинском районном суде состоялось 26 августа, в закрытом режиме. Как сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого суда, по существу дело еще не рассматривалось. Следующее заседание назначено на 8 сентября 2020 года.

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