В Красноярске с сентября запустят магистральные троллейбусы

Троллейбусы Фото: администрация Красноярска

В администрации Красноярска рассказали о запуске новых троллейбусных маршрутов. Их два. Оба рассчитаны на левобережье и начнут работу с 1 сентября. Троллейбус №15 запустят по маршруту: Ветлужанка - Копылова - Русал, троллейбус №5 по маршруту: Студгородок - Свободный - Северный. На первом маршруте курсировать будут 20 троллейбусов, на втором - 19. Левобережье можно будет объехать без пересадок.

Еще одна хорошая новость: троллейбус №13 возвращается на привычный маршрут - он вновь будет ездить по Копылова, а не по Свободному. К слову, к запуску тщательно готовились: провели монтаж новой контактной сети, заменили около 10 километров в сторону КрАЗа, установили опоры в сторону Ветлужанки, тщательно подготовили парк троллейбусов к работе в зимний период (двери, окна и отопление надежные).

интересно и то, что на этих магистралях троллейбусы будут работать, даже если с электричеством случится сбой, - у них ест запас автономного хода.