В Красноярском крае горит 97,3 тысячи гектаров леса

Потушено 15 пожаров за сутки Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае продолжается борьба с лесными пожарами. За минувшие сутки ликвидированы 15. Лесопожарный центр ведет круглосуточный мониторинг возгораний - на данный момент, по информации специалистов, площадь лесных пожаров в регионе составляет 97, 3 тысячи гектаров. основной причиной все также называют сухие грозы.

Действуют пожары в основном на труднодоступных территориях, куда приходится высаживаться пожарным десантникам. Речь о Эвенкийского и Кежемского районах. Лесные пожарные подчеркивают, что угрозы населенным пунктам в регионе нет.

Ликвидированные за сутки пожары на территории 7,2 тысячи гектаров полыхали в Богучанском, Эвенкийском, Абанском, Кежемском районах. На данный момент здесь тушением занимаются 900 бойцов лесного спецназа и 57 единиц техники, в том числе и воздушные суда.

На северных территориях, где в этом году засушливое лето, мобилизованы более 1000 человек. им помогают добровольцы из местных.