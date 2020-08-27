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В мэрии Красноярска говорят, что новый светофор на Предмостной помогает сокращать пробки

Чиновники заявили, что затор на Вейнбаума сократился на 400 метров
Надежда ИльченкоНадеждаИльченко
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Не все красноярцы довольны новшествами

Не все красноярцы довольны новшествами

Фото: Мария ЛЕНЦ

Светофор на Предмостной площади в Красноярске помогает сокращению пробки, заявили в администрации города. По словам чиновников, светофор сильно сократил длину заторов. На Вейнбаума, к примеру, сразу на 410 метров. А между тем до установки светофора здесь фиксировали 9-балльные пробки. Более того, специалисты уверяют: благодаря светофору (ситуацию с ним, к слову, мониторят постоянно) сократились пробки в центре и увеличилась скорость (а следовательно, и пропускная способность) движения по Коммунальному мосту и Матросова.

До появления светофора пробки в районе Предмостной площади тянулись аж до Брянской, блокируя тем самым продольные улицы в центре. Теперь ситуация иная. Однако многие автомобилисты в Красноярске говорят об обратном - по их мнению, светофор только осложняет и без того трудную дорожную ситуацию в районе Предмостной. Мэрия пояснила, что светофор работает в ручном режиме - его включают специально в моменты, когда ситуация наиболее напряженная.. Мониторинг продолжится.