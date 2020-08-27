Специалист по обслуживанию банкоматов украл 900 000 рублей в Красноярском крае

Мужчине грозит 6 лет колонии Фото: Мария ЛЕНЦ

В отделении одного из банков в Красноярском крае произошло ЧП - пропали 900 тысяч рублей из банкоматов. Случилось это в Енисейске, рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в краевом главке МВД. Однако о пропаже крупной суммы стало известно не сразу, а после ревизии. Руководитель обратился в полицию. Выяснилось, что деньги вовровал один из сотрудников, обслуживающих банкоматы. Против 41-летнего мужчины возбудили уголовное дело. Крал он, к слову, не один месяц, а понемногу, частями.

- Зная принцип работы банкоматов, он в течение пяти месяцев присваивал различные денежные суммы, - пояснили в ГУ МВД по Красноярскому краю. - В настоящее время злоумышленник задержан. Мужчина дал признательные показания.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса России (присвоение или растрата). Мужчине грозит до 6 лет колонии.