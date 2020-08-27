Неизвестные обстреливают окна жителям Солнечного в Красноярске

След от пули Фото: Наш мкр. Солнечный

В Красноярске неизвестные продолжают обстрелы. На этот раз пострадали жители Солнечного - по их окнам палили. Из какого оружия - не сообщается, однако трехслойное стекло пластиковых окон пробито насквозь. Могли пострадать люди. Об инциденте сообщила одна из жительниц микрорайона в паблике Наш мкр. Солнечный. Женщина подозревает, что выстрелы делают из воздушки, а сделаны они с парковки у гипермаркета «Аллея».

- Нам окно прострелили на балконе. Теперь нужно менять, - рассказала возмущенная красноярка. - Заявление я написала и в прокуратуру, и в полицию. «Аллея» предоставит записи с камер, вас всех найдут. Думать надо, перед тем как делать. И отвечать за свои поступки. А если ребята местные за руку поймают, наверняка доходчиво объяснят, как чужим трудом заработанное имущество поганить, и расскажут, что можно и лицо, например, если человек стоит на балконе в этот момент, покалечить. А за это и сесть придется.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» - Красноярск сообщала, что неизвестные обстреляли в городе несколько машин из пневматического оружия. Полиция ведет расследование.