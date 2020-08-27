В Дивногорске машина сбила 6-летнего мальчика неподалеку от пешеходного перехода

6-летнего ребенка сбили в Дивногорске Фото: ГИБДД

В Дивногорске Хонда сбила 6-летнего мальчика, Как рассказали «Комсомольской правде» -Красноярск в ГИБДД, Егор (так зовут ребенка) перебегал дорогу в 70 метрах от пешеходного перехода. Произошла авария на улице Победы.

- В результате ДТП ребенок получил серьёзные травмы, - пояснили в госавтоинспекци.

Сейчас его здоровьем занимаются врачи. Инспекторы напоминают и водителям, и родителям - скоро 1 сентября, а это означает, что надо усилить контроль за детьми, а автовладельцам быть вдвое внимательными на дорогах.

- В преддверии нового учебного года, когда маршрут детей изменится, рекомендуем родителям не оставаться в стороне и повторить основные правила дорожной безопасности, - напомнили в краевой ГИБДД. -Важно напомнить ребенку, что переходить дорогу можно только по пешеходным переходам, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров и обочин.