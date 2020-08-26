Красноярск готов принять чемпионат мира по волейболу

Красноярск готов принять чемпионат мира Фото: правительство края

Красноярск примет чемпионат мира по волейболу FIVB 2022 года. Этот вопрос обсуждался во время Координационного совета в режиме видеоконференции под руководством заместителя председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Напомним, чемпионат мира по волейболу пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года в Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Кемерове, Красноярске, Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Уфе и Ярославле. В качестве резервного города - Белгород. За 17 дней состоится 70 матчей с участием 24 национальных сборных команд по волейболу. Матч открытия состоится в Санкт-Петербурге, финал пройдет в Москве.

Губернатор края отметил, что степень готовности спортивных объектов и состояние материально-технической базы позволяет принять игры практически через месяц. В Красноярске матчи мирового чемпионата по волейболу проведут в обновленном после Универсиады-2019 Дворце спорта им. Ивана Ярыгина, где соблюдены все необходимые требования и есть периметр безопасности.

- Для нас большая честь принять участие в проведении чемпионата мира по волейболу, - сказал Александр Усс. - Этот вид спорта достаточно популярен в нашем регионе - клуб «Енисей» является постоянным участником Суперлиги. Уверен, опыт, который мы приобрели во время подготовки к Универсиаде 2019 года, позволит нам достойно встретить гостей и успешно провести международные соревнования.

До конца 2020 года в Красноярском крае должны разработать и утвердить план подготовки спортивных объектов, общественных пространств и городской инфраструктуры. Также необходимо согласовать сервисные услуги, которые будут оказываться в период проведения мероприятий чемпионата.

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