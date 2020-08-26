Субсидируемых авиарейсов из Красноярска с сентября станет больше

Увеличится количество субсидируемых рейсов Фото: Мария ЛЕНЦ

Количество субсидируемых авиарейсов из Красноярска станет больше. В региональном министерстве транспорта напомнили, что Федеральное агентство воздушного транспорта завершило прием заявок от авиакомпаний. Теперь комиссии при Министерстве транспорта РФ предстоит рассмотреть эти предложения. Перевозчики, использующие современные российские самолеты, выпущенные не позднее 2009 года, могут рассчитывать на приоритетное право на субсидии.

- Эти рейсы позволят повысить уровень связанности нашего региона с другими субъектами РФ, а также дадут возможность и жителям края, и гостям региона путешествовать по специальному субсидированному тарифу, - рассказал Дмитрий Зотин, заместитель министра транспорта Красноярского края.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, билет на перечисленные рейсы будет стоить от 4 до 11 тысяч рублей. Но это только по предварительным расчетам. Всего на субсидии 138 рейсов по стране выделено 3 миллиарда рублей.

КОНКРЕТНО

Какие направления получат поддержку из федерального бюджета:

- Красноярск – Полярный;

- Красноярск – Новый Уренгой;

- Красноярск – Горно-Алтайск;

- Красноярск - Усть-Илимск;

- Красноярск – Магадан;

- Красноярск – Уфа;

- Красноярск – Омск;

- Красноярск – Владивосток;

- Красноярск – Якутск;

- Красноярск – Улан-Удэ;

- Красноярск – Благовещенск;

- Красноярск – Нерюнгри;

- Красноярск – Абакан;

- Красноярск – Барнаул;

- Красноярск – Ноябрьск.