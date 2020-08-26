Временная схема движения будет действовать всего один день Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске временно изменится схема движения троллейбусов. Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе администрации города, связано это с проведением технических работ, которые будут проводиться в районе дома №26 на проспекте Свободный.

По этой причине 27 августа с 19.00 троллейбусы маршрутов №№ 4, 5 и 13 будут двигаться по временным схемам. Утром 28 августа движение троллейбусных маршрутов будет восстановлено.

КОНКРЕТНО

Как поедут трамваи:

Маршрут №4: Железнодорожный вокзал – Братьев Абалаковых – Красная площадь – Робеспьера – Маерчака – Калинина – Тотмина – Высотная – Копылова – Профсоюзов – Братьев Абалаковых – Железнодорожный вокзал.

Маршрут №5: Железнодорожный вокзал – Братьев Абалаковых – Красная площадь – Робеспьера – Копылова – Академика Киренского –Копылова – Профсоюзов – Братьев Абалаковых – Железнодорожный вокзал.

Маршрут №13: Железнодорожный вокзал – Братьев Абалаковых – Красная площадь – Робеспьера – Копылова – Высотная – Тотмина –Калинина – Маерчака – Профсоюзов – Братьев Абалаковых – Железнодорожный вокзал.

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