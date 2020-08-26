Жителей Октябрьского района Красноярска предупредили об отключениях холодной воды

Холодной воды не будет всего несколько часов Фото: Мария ЛЕНЦ

В компании КрасКом предупредили об очередных отключениях холодной воды. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, 27 августа с 10:00 до 16:00 часов приостановят подачу холодной воды в части Октябрьского района. По какой причине?

- Для выноса участка сетей холодного водоснабжения, который мешает строительству новой тепломагистрали на улице Можайского, - пояснили в пресс-службе компании КрасКом. – Рекомендуем жителям набрать необходимы запас питьевой воды.

Напоминаем, на улице Можайского идет реконструкция тепломагистрали сети. Это не только ремонт, но и новое строительство труб, чтобы дать тепло новостройкам и заместить неэкологичные котельные в районе бывшего Телевизорного завода.

Две автоцистерны «КрасКом» будут подвозить воду с 14:00 часов до 16:00 часов по двум маршрутам. Маршруты и график подвоза холодной воды жители этого микрорайона можно уточнить в диспетчерской службе КрасКом по телефону: 211-39-63.

КОНКРЕТНО

По каким адресам не будет холодной воды:

- улица Можайского, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12,13,14,15,16,17, 19;

- Высотная, 3,5,7;

- Курчатова, 8/

- проспект Свободный, 54а;

- 1-я Хабаровская, 3.

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