В красноярской Николаевке сразу несколько улиц перекроют для движения транспорта

Будут выставлены временные дорожные знаки Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске с 26 августа до 20 сентября закроют для движения транспорта сразу несколько улиц в микрорайоне Николаевка. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в пресс-службе администрации города:

- Это связано с аварийным ремонтом тепловых сетей на улицах Бограда - Пушкина. Работы ведет ООО «Фирма «Блик». Ограничения продлятся с 8 часов 26 августа до 23:59 часов 20 сентября. Объезжать участки можно по параллельным улицам.

Будут установлены временные дорожные знаки «Движение запрещено» на улицах: Бограда (на участке от улицы Гоголя до улицы Пушкина); на улице Марата (от улицы Гоголя до улицы Пушкина); на улице Пушкина (от улицы Революции до улицы Бограда).

КОНКРЕТНО

Какие улицы закроют для проезда:

- улица Пушкина (на участке от дома №143/12 на улице Бограда до Карла Маркса);

- Бограда (на участке от дома №178 на улице Бограда до улицы 1905 года).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Несколько участков в центре Красноярска перекроют из-за ремонта

Итак, с восьми утра 10 августа до десяти вечера 22 августа будет ограничено движение транспорта на перекрестке Маркса - Парижской Коммуны. Здесь идет аварийный ремонт теплосетей. Поэтому будут перекрыты две полосы по нечетной стороне улицы Маркса. И по улице Парижской Коммуны - левая полоса движения по четной стороне и по нечетной. Все это границах перекрестка (подробнее).