Августовский педсовет 2020 в Красноярске проходит в онлайн-формате

Дети готовятся к 1 сентября, а у учителей учебный год уже начался Фото: Мария ЛЕНЦ

Традиционное для педагогов Красноярского края мероприятие - августовский педсовет - впервые проходит в онлайн-формате.

- Для всех учащихся начало учебного года – это 1 сентября, а для педагогов края учебный год начинается с августовского педагогического совета. Несмотря на необычный формат, все запланированные на 2 дня мероприятия мы стараемся провести, - сказала министр образования края Светлана Маковская.

На территории края сейчас реализуются национальные проекты «Демография» и «Образование».

Так, в рамках проекта «Учитель будущего» в сентябре начнет работать Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и Центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов.

По проекту «Успех каждого ребенка» открыты региональный модельный центр дополнительного образования, мобильный Кванториум и Кванториум по модели «Стандарт» в Ачинске. Кроме того, школы, техникумы и колледжи оснастят современным компьютерным оборудованием и высокоскоростным интернетом.

Готовится к открытию центр цифрового образования детей «IT-куб» в рамках проекта «Цифровая образовательная среда».

В течение двух лет по проекту «Современная школа» в крае построят 15 новых школ.

До конца 2020 года будут сданы:

- школа на 115 учащихся в Козульском районе в селе Жуковка,

- средняя школа на 550 учащихся в Боготоле,

- школа на 80 учеников и группами для 35 дошкольников в Енисейском районе в селе Майское,

- школа на 275 учащихся в поселке Саянский Рыбинского района,

- школа в микрорайоне Пашенный Красноярска на 1280 мест.

Напомним, августовский педсовет на тему «Образование 2020+: управление качеством в условиях изменений» проходит 25-26 августа. В нем принимают участие представители органов власти всех уровней, муниципальных систем образования, образовательных и общественных профессиональных организаций.