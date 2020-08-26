Августовский педсовет 2020 в Красноярске проходит в онлайн-формате

Дети готовятся к 1 сентября, а у учителей учебный год уже начался
Фото: Мария ЛЕНЦ
Традиционное для педагогов Красноярского края мероприятие - августовский педсовет - впервые проходит в онлайн-формате.
- Для всех учащихся начало учебного года – это 1 сентября, а для педагогов края учебный год начинается с августовского педагогического совета. Несмотря на необычный формат, все запланированные на 2 дня мероприятия мы стараемся провести, - сказала министр образования края Светлана Маковская.
На территории края сейчас реализуются национальные проекты «Демография» и «Образование».
Так, в рамках проекта «Учитель будущего» в сентябре начнет работать Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и Центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов.
По проекту «Успех каждого ребенка» открыты региональный модельный центр дополнительного образования, мобильный Кванториум и Кванториум по модели «Стандарт» в Ачинске. Кроме того, школы, техникумы и колледжи оснастят современным компьютерным оборудованием и высокоскоростным интернетом.
Готовится к открытию центр цифрового образования детей «IT-куб» в рамках проекта «Цифровая образовательная среда».
В течение двух лет по проекту «Современная школа» в крае построят 15 новых школ.
До конца 2020 года будут сданы:
- школа на 115 учащихся в Козульском районе в селе Жуковка,
- средняя школа на 550 учащихся в Боготоле,
- школа на 80 учеников и группами для 35 дошкольников в Енисейском районе в селе Майское,
- школа на 275 учащихся в поселке Саянский Рыбинского района,
- школа в микрорайоне Пашенный Красноярска на 1280 мест.
Напомним, августовский педсовет на тему «Образование 2020+: управление качеством в условиях изменений» проходит 25-26 августа. В нем принимают участие представители органов власти всех уровней, муниципальных систем образования, образовательных и общественных профессиональных организаций.