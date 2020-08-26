Житель Таймыра заплатит почти миллион рублей за 6 пойманных осетров

За пойманных осетров браконьеру придется заплатить большой штраф Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Таймырского района до последнего надеялся, что его апелляционная жалоба будет удовлетворена. В ином случае ему придется выложить внушительную сумму за незаконную рыбалку. Увы. Суд не принял во внимание его доводы и оставил приговор в силе.

Из материалов дела следует, что в ноябре 2019 года мужчина установил на реке Енисей две рыболовные сети, в которые попались 6 осетров. Рыба занесена в Красную книгу России. Ее улов запрещен. Но рыбак привез добычу домой, где ее и обнаружили полицейские. В отношении браконьера возбудили уголовное дело по статье 258.1 УК РФ (незаконная добыча особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации).

- Действиями подсудимого водным биоресурсам Российской Федерации причинен ущерб на сумму свыше 962 тысяч рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры. – Он взыскан с него в пользу Енисейского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Сторона защиты не согласилась с выводами суда и обжаловала обвинительный приговор. Доводы защиты: отсутствовал умысел на вылов рыбы осетровых пород. Но эти слова в суде второй инстанции не нашли своего подтверждения и были отклонены, как несостоятельные. Приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.

Кстати, кроме погашения ущерба, мужчине придется отработать 350 часов обязательных работ, назначенных ему приговором суда.