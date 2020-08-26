Красноярск
Еще
Радио
Красноярск
Еще
Радио
Красноярск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Житель Таймыра заплатит почти миллион рублей за 6 пойманных осетров

Также он должен отработать 350 часов обязательных работ
Ольга КостинаОльгаКостина
КомментироватьОставить комментарий
За пойманных осетров браконьеру придется заплатить большой штраф

За пойманных осетров браконьеру придется заплатить большой штраф

Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Таймырского района до последнего надеялся, что его апелляционная жалоба будет удовлетворена. В ином случае ему придется выложить внушительную сумму за незаконную рыбалку. Увы. Суд не принял во внимание его доводы и оставил приговор в силе.

Из материалов дела следует, что в ноябре 2019 года мужчина установил на реке Енисей две рыболовные сети, в которые попались 6 осетров. Рыба занесена в Красную книгу России. Ее улов запрещен. Но рыбак привез добычу домой, где ее и обнаружили полицейские. В отношении браконьера возбудили уголовное дело по статье 258.1 УК РФ (незаконная добыча особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации).

- Действиями подсудимого водным биоресурсам Российской Федерации причинен ущерб на сумму свыше 962 тысяч рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры. – Он взыскан с него в пользу Енисейского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Сторона защиты не согласилась с выводами суда и обжаловала обвинительный приговор. Доводы защиты: отсутствовал умысел на вылов рыбы осетровых пород. Но эти слова в суде второй инстанции не нашли своего подтверждения и были отклонены, как несостоятельные. Приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.

Кстати, кроме погашения ущерба, мужчине придется отработать 350 часов обязательных работ, назначенных ему приговором суда.