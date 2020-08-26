В красноярских дворах высадили деревья облепихи, липы, яблони и барбариса

Жители окрестных домов рады тому, что их дворы так преобразились Фото: vk.com/krasnoyarskrf

Во дворах Ленинского района Красноярска победители конкурса на лучшую концепцию озеленения высаживают деревья облепихи, липы, яблони, барбариса.

- Иду мимо и удивляюсь, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Инна, жительница одного из домов на улице Ползунова. – Деревья ягодами все усыпаны. Очень красиво смотрится и необычно. Приятно очень, глаз радует. Еще бы никто не обломал, а то столько уж вандалов развелось.

Эти зеленые насаждения жители выбрали вместе с управляющей компанией «Мой дом». Главное условие, чтобы им не был страшен сибирский климат и суровая затяжная зима. Пока деревья еще не совсем большие, им нужно набраться сил и адаптироваться. Но уже через пару лет маленькие саженцы превратятся в крепкие и красивые деревья.

Ягодами все ветви усыпаны Фото: vk.com/krasnoyarskrf

А вот что говорит по этому поводу председатель дома № 6 на улице Юности Валентина Разгоняева:

- Елка, которую мы украшаем в новогодние праздники, у нас есть, клумбы с цветами - тоже, поэтому нам захотелось создать двор-сад, который будет радовать своим цветением в весеннее время года, и надеюсь, что у нас это получилось. Мы высадили лиственные деревья: яблони, груши, маньчжурский орех, сливу, вишню, еще в планах высадить несколько кустарников декоративных растений.

Где были высажены деревья:

улица Малаховская, 2;

Юности, 6;

Юности, 8а;

Юности, 10;

Ползунова, 7;

Ползунова, 20.