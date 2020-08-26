Красноярский музыкальный театр приступил к подготовке нового творческого сезона. Фото: сайт музыкального театра.

Не традиционным массовым собранием труппы, а возобновлением репетиций с учетом всех требований сегодняшних реалий Самый Музыкальный начал подготовку к 62 творческому сезону.

После продолжительного перерыва соскучившимся по зрителям артистам вновь предстоит оказаться на сцене, но пока лишь для того, чтобы с головой погрузиться в рабочий процесс и тщательно подготовиться к радостной встрече.

Особое внимание в новом сезоне команда театра уделит не только постановкам, но и медиаформатам. Частично перейдет в онлайн проект о театральном этикете «Хороший тон», который стартовал весной этого года. Состоятся новые интервью и виртуальные встречи, появятся новые формы. Каждая интернет-площадка театра будет наполнена своим особенным контентом, и станет гармоничным дополнением для событий на главной сцене.

Напоминаем, что для зрителей, которые еще не успели оформить возврат денежных средств за постановки, планировавшиеся с 17 марта по июнь 2020 года, касса театра (Мира, 129) откроет свои двери уже 1 сентября. Если билеты были приобретены за наличный расчет, возвращаются наличные денежные средства. В случае оплаты покупки банковской картой – средства будут возвращены на карту. При себе обязательно иметь паспорт.

По возврату денежных средств за билеты, приобретенные не в данной кассе и не у распространителей театра, а у других билетных операторов или в точках продаж, необходимо обращаться непосредственно к ним.

Информация о дате торжественного открытия сезона и старте продаж билетов будет опубликована на сайте и в социальных сетях Самого Музыкального.

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