Награждение горняков в День шахтера пройдет в сокращенном формате

Более 140 красноярских угольщиков получат награды в День шахтера. Фото из архива АО «СУЭК-Красноярск».

30 августа, в День шахтера, который отмечается в последнее воскресенье месяца, награды и благодарности получат более 140 красноярских угольщиков СУЭК. Их многолетний труд и вклад в развитие отрасли отметят ведомственными, краевыми и корпоративными наградами.

Церемония пройдет в сокращенном формате, без масштабных общегородских праздников.

Более 30 сотрудников красноярских предприятий СУЭК получат ведомственные награды Министерства энергетики РФ – нагрудные знаки «Шахтерская слава» и медали «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса», почетные грамоты и благодарностями.

Еще 30 человек - почетные грамоты, благодарности и благодарственные письма губернатора и законодательного собрания Красноярского края.

Награждение шахтеров 30 августа пройдет в сокращенном формате. Фото из архива АО «СУЭК-Красноярск».

- Красноярские шахтеры заложили мощный индустриальный фундамент региона, определив его будущее на годы вперед, - отмечают в поздравлении губернатор края Александр Усс и спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов. - Наши уголь и руда помогали ковать Победу в годы Великой Отечественной. В мирное время энтузиазм угольщиков, горняков придал импульс стремительному развитию энергетики, металлургии, стал залогом социальной стабильности в крае.

Кроме того, более 90 сотрудников красноярских предприятий получат нагрудные знаки «Шахтерская доблесть», «Ветеран угольной промышленности», почетные грамоты и благодарности за подписью генерального директора СУЭК Степана Солженицына.

Также впервые в этом году отдельно отметят наградами волонтеров компании. Во время пандемии они приняли активное участие во Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.

- Наши замечательные добровольцы оказывают эффективную помощь медицинским работникам, социальным службам и региональным администрациям в борьбе с пандемией, - подчеркнул Степан Солженицын.