С ним была рыжая собака: в Красноярском крае четвертый день ищут 62-летнего рыбака

62-летний Владимир Дмитриенко пропал еще 23 августа Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск

В Красноярском крае разыскивается 62-летний Владимир Дмитриенко. Об обстоятельствах его исчезновения рассказали волонтеры группы «Поиск пропавших детей – Красноярск». Известно, что 23 августа около 9 часов утра мужчина уехал на рыбалку за рулем своего темно-синего автомобиля «Chevrolet Niva» (госномер С 897ЕМ 54). Он направлялся из поселка Солнечный Ужурского района в сторону реки Черный Июс за деревней Устинкино. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, Владимир Викторович также мог направиться и в верховье реки Белый Июс в деревне Подлиственки или деревни Беренжак. С тех пор он не выходит на связь.

Приметы: рост 190 сантиметров, голубые глаза, седые волосы, покрашенные в коричневый цвет.

Особые приметы: усы.

Был одет: синие джинсы, черные туфли, серая ветровка, возможно черная бейсболка. На рыбалке он обычно переодевается в рыбацкий резиновый комбинезон.

С собой: собака рыжая лайка по кличке Стрелка.

Родные предполагают, что Владимир Дмитриенко мог заезжать в какие-нибудь магазины по своему маршруту следования.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего или его автомобиля, просьба звонить по телефонам:

8(39156)-27-4-95 – полиция;

8-913-546-97-92 - волонтеры (круглосуточно).