Ущерб 300 миллионов рублей! Директора красноярской стройфирмы, обманувшей дольщиков, приговорили к 4 годам колонии

Люди остались без жилья Фото: Мария ЛЕНЦ

В Железнодорожном суде Красноярска вынесли обвинительный приговор генеральному директору организации-застройщика «Емельяновская слобода», по вине которого дольщики остались без жилья. Ущерб – 300 миллионов рублей. Обвиняемый признан по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

-В суде было установлено, что руководитель осуществил ряд экономически необоснованных сделок, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры. - Это и привело к утрате финансовой устойчивости организации, что повлекло нарушение сроков исполнения обязательств перед клиентами и организациями по заключенным договорам инвестиционной деятельности и договорам долевого участия в строительстве.

В результате остались без жилья люди, которые приобретали жилье в коттеджном поселке «Емельяновская слобода» в Емельяновском районе и многоквартирном доме в краевом центре.

- Потерпевшими признаны 84 физических и юридических лиц, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по краю. - При этом, следователем приняты исчерпывающие меры, направленные на обеспечение ущерба, причиненного потерпевшим, в частности наложены аресты на имущество на общую сумму 120 миллионов рублей.

5 октября 2018 года организацию признали банкротом. В отношении нее было открыто конкурсное производство.

Суд назначил подсудимому наказание – 4 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Ему также на протяжении двух лет нельзя будет занимать руководящие посты в коммерческих организациях.

Приговор пока еще в законную силу не вступил.