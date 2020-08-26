В 2021 году Красноярске проведут реконструкцию трансформаторных подстанций

В Красноярске увеличат мощность трансформаторных подстанций. Фото: Россети Сибирь.

Финансирование инвестиционной программы развития компании Россети Сибирь в Красноярском крае на 2021 год составит 2,094 млрд рублей. Это на 8% больше, чем в текущем году.

- В 2020 году на программу мы направили 1,943 млрд рублей. Нам удалось сохранить объем вложений в 2021 году на уровне текущего года и даже обеспечить небольшой прирост. Поэтому благодаря запланированным работам будет повышена надежность электроснабжения потребителей в регионе, - отметил генеральный директор Россети Сибирь Павел Акилин.

Так, на технологическое присоединение к энергосистеме потребителей в Красноярском крае дополнительно направят 668,3 млн рублей.

В Красноярске 105,7 млн потратят реконструкцию подстанций. Увеличение мощности электроустановок обеспечит надежность энергоснабжения города. В плане инвестпрограммы 8 подстанций, 6 из которых находятся в самом большом районе Красноярска – Советском.

В Большеулуйском, Назаровском и Казачинском районах края на линиях электропередачи проведут замену голого провода на самонесущий изолированный для повышения надежности и безопасности электроснабжения.

Также в крае продолжится работа по установке «умных» счетчиков. Интеллектуальные приборы учета электроэнергии помогут уменьшить количества неучтенного электропотребления.

На подготовку к осеннее-зимнему периоду 2021-2022 гг. в рамках ремонтной программы направят 305 млн рублей. Энергетики расчистят 1900 га просек под линиями электропередачи, чтобы обеспечить надежность работы линий в случае неблагоприятных погодных условий.