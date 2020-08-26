В Красноярске 33-летний мотоциклист врезался в столб и погиб

Мужчина умер от тяжелых травм в больнице Фото: УГИБДД по Красноярскому краю

В Красноярске в ночь на 26 августа произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД Красноярского края.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, все произошло на улице Радищева в районе дома №33. Водитель мотоцикла «Ducati» не справился с управлением и врезался в опору электроосвещения. 33-летний водитель мотоцикла был в шлеме, но это его не спасло. Пострадавший мотоциклист умер спустя несколько часов в больнице.

Тем временем пользователи соцсетей строят свои догадки. Некоторые выдвинули предположение, что за мотоциклистом гнались полицейские, а он пытался уйти от погони.

«А то, что у него никогда проблем ни с документами, ни с полицией не было, никого не волнует?», - ответили друзья погибшего.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.