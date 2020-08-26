«Порвал одежду и укусил за ногу»: в Енисейске прохожий напал на фельдшера скорой помощи

Мужчина напал на сотрудников "скорой"

О случившемся сотрудники выездной бригады скорой помощи Енисейска до сих пор вспоминают с содроганием. В ночь на 25 августа пьяный мужчина напал на врачей прямо во время вызова. Об этом сообщает Енисей-Информ ТВ.

Машина «скорой» направлялась в один из частных домов на улице Куйбышева. Когда остановились, к машине неожиданно подошел пьяный незнакомец и попытался вытащить сидевшего с краю врача из машины.

Андрей Первов показывает, как отбивался от нападавшего Фото:Енисей-Информ ТВ

«Схватился за одежду, порвал, потом укусил за ногу», - рассказал фельдшер Андрей Первов.

После этого медику удалось скрутить буйного прохожего. Он держал его до приезда полицейских.

«Если бы я с краю сидела, то мало бы мне не показалось» - до сих пор не может прийти в себя фельдшер Елена Лымарь.

Полиция уже проводит проверку по факту случившегося. Нападавший - 25-летний местный житель – задержан. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, ему грозит штраф до 30 тысяч рублей или административный арест до 15 суток либо обязательные работы до 120 часов.