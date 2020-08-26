В Красноярске левый поворот с улицы Шахтеров не закроют до конца августа

Сроки ремонта были перенесены Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске участок от улицы Шахтеров до дома № 31 на улице Спандаряна будет закрыт до 30 августа. Об этом сообщают gornovosti со ссылкой на администрацию города.

«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, что с 1 августа на улице Спандаряна начался ремонт теплосетей. Работы планировалось завершить до 14 августа, но сроки перенесли на 30 августа полночь.

До этого времени будет открыт левый поворот с Шахтеров на Березина. Кроме того, по выделенной полосе на Шахтеров (от Спандаряна до Березина) временно разрешили ездить и другому транспорту, помимо общественного. А на участке от дома № 31 на Спандаряна до Березина временно организовано двухполосное движение.

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Пробки на Шахтеров в Красноярске – дело обычное и, к сожалению, привычное. Хотя, казалось бы, улица в 6 полос не должна намертво стоять каждый вечер и утро, это ведь не исторический центр Красноярска, где все улицы довольно узкие. Но… водителям тут объективно неудобно. Одна из полос в сторону Покровки отведена под общественный транспорт, еще одна – была предназначена для тех, кто собирается выполнить левый поворот, получается – двигается поток в сторону Покровки по одной полосе. Ну, как двигается – ползет. Администрация города решила вмешаться и разгрузит улицу, поэтому теперь – налево нельзя (подробнее).