В Красноярске двое грабителей в масках и с ножом напали на женщину в ее же квартире

Часть похищенных денег изъяли у задержанных Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске по подозрению в разбойном нападении оперативники задержали двух мужчин. Об этом сообщили в краевой полиции.

По версии полицейских, они ворвались в чужую квартиру, где в тот момент была только хозяйка, и, угрожая ножом, потребовали отдать деньги. Оба были в масках. Перепуганная женщина отдала налетчикам 50 тысяч рублей. После этого они скрылись с награбленным.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили предполагаемых преступников и задержали их, - рассказали «Комсомольской правде» – Красноярск в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское». - Ими оказались ранее несудимый 20-летний гражданин ближнего зарубежья, проживающий в краевом центре, и его 27-летний приятель из Владивостока. Последний ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

У подозреваемых изъяли два ножа и часть похищенных денег. Они не скрывают своего участия в преступлении.

- Ездил с другом денег взять, - говорит один. - В масках поехали к ней на встречу. Приятель назначал встречу.

В отношении предполагаемых грабителей следователи уже возбудили уголовное дело по статье 162 «Разбой». Им грозит до 10 лет лишения свободы.