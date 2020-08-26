Участница из Красноярска стала победительницей конкурса «Самое красивое лицо России»

Анна Янгулова является обладательницей множества титулов Фото: instagram
Победительницей Всероссии ского Online конкурса «Самое Красивое Лицо России Online 2020» стала красноярка Анна Янгулова. Об этом сообщили в Академии международных конкурсов красоты.
Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск организаторы конкурса, его цель: выявление не только внешней красоты, но и творчества, креативности и умение держаться в кадре.
Конкурсантки прошли ряд испытаний. Они создавали макияж в трех образах – для работы, отдыха и романтического свидания. Им также предстояло выполнить задание от психолога, поработать с убеждениями. Ну и главное - создать видеопрезентацию о себе.
По итогам конкурса победительницеи стала Анна Янгулова из Красноярска. Девушка не скрывает радостных эмоций, она написала на странице конкурса в instagram: «Это просто невероятно!!!!! Я так счастлива!!!!!».
Победительнице конкурса 24 года, ее рост 169 сантиметров. Девушка является обладательницей множества титулов национальных и республиканских конкурсов красоты. Выпускница «Федеральнои Школы Радио». Увлекается вокалом, музыкой. Она записала в свое хобби медицину, фотографию, спорт, стретчинг.
Как распределились остальные места:
Первая вице - мисс - Тина Лова (Санкт-Петербург)
Вторая вице-мисс - Мисс Дарья Шаповалова (Самара)
В ТОП -10 вошли:
Юлия Лузик (Красноярск)
Ольга Саламаха (Санкт-Петербург)
Валентина Дударева (Абакан)
Аржана Куулар (Кызыл)
Светлана Матюшенко (Зеленогорск)
Катерина Лебедева (Вологодская область)
Ольга Нартова Фото: : instagram
Обладательницей специальной номинации «Миссис STAR -Россия 2020» стала Ольга Нартова и тоже из Красноярска.
Обладательнице 1 места предстоит принять участие в международном конкурсе красоты «Самое Красивое Лицо Мира», который пройдет на Филиппинах в октябре 2021 года.