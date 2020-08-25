В Красноярске начали расчистку Абаканской протоки. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске начали расчищать Абаканскую протоку Енисея. Как сообщили в пресс-службе правительства края, сотрудники автотранспортного предприятия подготовили площадку и временные дороги.

На месте работает спецтехника. Уже приступили к разборке первого участка острова. Всего предполагается убрать пять таких насыпей щебенки, мешающих свободному течению. А также планируют очистить русло от водорослей.

Их уберут на площади больше 146 тысяч квадратных метров - вывезут их на полигон отходов. Кроме того, со дна будет поднято 25 тысяч кубометров щебня. Срок завершения расчистки - октябрь 2020 года.

По словам министра экологии и рационального природопользования края Павла Корчашкина, ситуация находится под контролем. Исполнитель обязан уложиться в график, иначе его привлекут к ответственности, в частности включат в реестр недобросовестных поставщиков.