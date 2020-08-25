В Красноярске обстреляли несколько машин. Фото: ТВК.

В Железнодорожном районе Красноярска обстреляли несколько машин. Об этом сообщает ТВК со ссылкой на пострадавших.

Как выяснилось, все произошло в понедельник вечером у дома на Новосибирской,48 (рядом с улицей Кецховели). Доставщик пиццы поставил автомобиль у своего заведения, ушел туда. И спустя некоторое время прогремели выстрелы.

Выбежав, увидел, что стекло на левой передней дверце машины разлетелось вдребезги. Ушел в помещения, а пока звонил полицейским, снова раздался хлопок – теперь разбито было стекло на задней двери.

Полицейские ведут поиск «стрелка». Фото: ТВК.

По словам местных жителей, днем раньше пострадал автомобиль другого доставщика этой же службы. Следующей ночью выстрелами вынесло стекло машины на Копылова, а наутро – на Кецховели.

Владельцы машин подали заявления в полицию, начат поиск «стрелка». Напомним, ранее неизвестные расстреляли несколько машин в районе кольца Предмостной площади. Отыскать их пока не удалось.