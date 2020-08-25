Житель Красноярска за переводы террористам получил 9 лет. Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Красноярска получил девять лет за финансирование террористов. Теперь его отправят в колонию строгого режима, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Красноярскому краю.

Сотрудники управления, проводя оперативно-розыскные мероприятия совместно с Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу, установили: еще в 2018 году мужчина вступил в переписку с гражданином в Киргизии. Тот был объявлен в международный розыск по статье 205 (части 1 и 2) «Террористический акт» (Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека - группой лиц по предварительному сговору).

От нового знакомого получил номер в платежном сервисе и сделал несколько переводов на нужды группировки, входящей в состав международной террористической организации.

Когда на подозреваемого вышли оперативники, против него возбудили уголовное дело по статье «Терроризм». 22 июля прошел суд, на котором пособника запрещенной организации признали виновным.