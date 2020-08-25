Новый рубеж: Богучанская ГЭС произвела 95-миллиардный киловатт-час

Богучанская ГЭС. Фото предоставлено пресс-службой БоГЭС.

Богучанская ГЭС выработала 95-миллиардный киловатт-час электроэнергии с момента ввода станции в эксплуатацию в 2012 году. Это уже третья юбилейная цифра в 2020-м году: рубеж 85 млрд кВт*ч был достигнут в январе, а 90 млрд – в мае.

Еще одна важная цифра года: производство электроэнергии в этом году значительно превышает показатели прошлого года. Так, с 1 января по 24 августа - на 10,31%.

«По информации Объединенного диспетчерского управления Сибири рост производства на 6-12% отмечается на всех ГЭС Ангарского и Енисейского каскадов, обеспечивающих все более значительную долю потребления в регионах Сибирского федерального округа. Это большое достижение гидроэнергетиков, и в то же время большая ответственность для наших коллективов», - сказал генеральный директор ПАО «Богучанская ГЭС» Всеволод Демченко.

Напомним, выработка электроэнергии на ГЭС зависит от водности реки и установленных Росводресурсами режимов работы водохранилища, которые полностью соблюдаются. В 2020 году гидрологическая обстановка в районе Богучанской ГЭС складывалась благоприятно. Фактические расходы через гидроагрегаты Богучанской ГЭС в 2020 году превышают 3182 кубометров в секунду, что на 280 кубометров в секунду больше, чем в 2019 году.

Наша справка

Богучанская ГЭС - пятая по мощности гидроэлектростанция России. Первые гидроагрегаты станции были введены в эксплуатацию в 2012 году, проектной мощности Богучанская ГЭС достигла в 2015 году.