Красноярцев предупредили о грозах с градом. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске и крае ожидается ухудшение погоды: на смену солнцу придут дожди с грозами, а кое-где и с градом, сообщили специалисты Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Итак, во вторник, 25 августа, в Красноярске плюс 19-21 градусов. Будет облачно с прояснениями. Однако возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер 2-7 метров в секунду, с порывами до 11 метров. В центре и на юге края, а также в Туруханском районе и в Эвенкии, тоже местами грозы и град. Будьте осторожны, непогоду лучше переждать под крышей.

- А 26 августа на реках в южных районах Красноярского края и республики Тыва в связи с ожидаемыми интенсивными осадками возможен резкий подъем уровней воды, выход воды на пойму, подтопление пониженных участков местности, - предупреждают синоптики.