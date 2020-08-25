Родители семерых детей из Красноярского края победили во всероссийском конкурсе «Семья года». Фото: сайт правительства Красноярского края.

Когда, как говорится, семеро по лавкам, и один другого симпатичнее… Родители пятерых сыновей и двух дочек Ирина и Максим Моисеенко из Сосновоборска Красноярского края победили во всероссийском конкурсе «Семья года – 2020», сообщили в пресс-службе правительства региона.

На фото - папа с детьми. Фото: сайт правительства Красноярского края.

Итоги состязания, в котором приняли участие 342 семьи из всех регионов страны, подвели в Москве. К слову, в нынешнем году из-за пандемии коронавируса его впервые провели в режиме онлайн, изучали портфолио семей и вклад в жизнь края.

В финал вышли 89 победителей, и в номинации «Многодетная семья» лучшими назвали сибиряков Ирину и Максима Моисеенко. Они вместе почти четверть века, работают учителями в селе Вознесенка Березовского района. И старшая дочка уже поддержала традицию – тоже стала педагогом. Не отстают другие дети: постоянно участвуют в разных конкурсах и фестивалях. Все увлекаются творчеством – как мама и папа.

Награждение семей пройдет в 29 ноября в Москве. По результатам конкурса обещают издать национальную книгу-летопись, куда войдут уникальные истории победителей, в том числе и семьи Моисеенко.