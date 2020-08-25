«Полюс» подарил краевому дому ребенка медицинский автомобиль

Фото: Министерство здравоохранения Красноярского края

В паллиативном отделении Краевого дома ребенка № 3 проходят лечение дети с тяжелыми затяжными заболеваниями. Отделение рассчитано на 20 детей, здесь предусмотрены места для совместного пребывания ребенка с родителями. В отделении детям подбирают адекватную обезболивающую терапию, родителей обучают навыкам ухода за ребенком, использования медицинского оборудования. Учреждению сложно было обходиться без специализированного медицинского автомобиля. Помощь на приобретение специализированной медицинской машины Дому ребенка оказала золотодобывающая компания «Полюс». Современный, оборудованный всем необходимым, медицинский фургон Ford передали в распоряжение социального учреждения.

Фото: Министерство здравоохранения Красноярского края

- «Полюс» – социально-ориентированная компания и благотворительность является неотъемлемой частью нашей работы, - рассказал и.о. управляющего директора «Полюс Красноярск» Александр Токаренко. – Мы с удовольствием всегда откликаемся на социальные проекты в регионах нашего присутствия. Поэтому, когда к нам обратились с просьбой помочь приобрести для Краевого дома ребенка автомобиль скорой медицинской помощи, мы с удовольствием откликнулись. Надеюсь, что эта машина поможет им в нелегкой работе.

По словам начальника отдела помощи детскому населению министерства здравоохранения края Галина Слепнёва, новую «скорую» будут использовать и для других важных целей:

Фото: Министерство здравоохранения Красноярского края

- Мы планируем, что на этой машине будем вывозить детей в парк, на аттракционы или на какие-то другие мероприятия. Потому что даже прибывая здесь – в течение двух-трех недель, они должны жить полноценной жизнью и возможно, кто-то впервые выйдет в парк. Не у всех родителей есть такая возможность, такого тяжелого ребенка, вывести своими силами куда-то за пределы квартиры.