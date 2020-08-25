На трассе в Красноярском крае внезапно загорелся автомобиль с газовым баллоном. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Несколько секунд, и машина превратилась в факел… А в ней был газовый баллон. На трассе в Красноярском крае внезапно загорелся автомобиль, потушить его помогли полицейские, рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по региону.

ЧП случилось вечером в понедельник, 24 августа, на 656-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Ачинском районе. К экипажу полиции (лейтенантам Михаилу Кузнецову и Виктору Гольдшвендту) обратился водитель проезжающего мимо грузовика. Он сообщил: неподалеку на дороге горит легковая машина ВАЗ 2109.

Полицейские выдвинулись на помощь. По дороге позвонили в дежурную часть и МЧС. Оказавшись на месте, перекрыли движение своим авто, после кинулись за огнетушителем.

Меж тем «девятка» полыхала вовсю. «А в ней газовый баллон!» - предупредил водитель. Поэтому медлить было нельзя. Полицейские приступили к тушению, вскоре подтянулись еще несколько водителей. Огонь сбили, а подоспевшие пожарные полностью ликвидировали возгорание.

- Я ехал из Ачинска, - позже объяснил водитель. – Притормозил на обочине, и тут машина полыхнула.

Увы, пострадала она серьезно. Благо уцелел водитель – медицинская помощь ему не понадобилась. А предотвратить беду (ведь газовый баллон мог рвануть в любую секунду) помогли полицейские и пожарные.