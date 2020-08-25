Подозреваемого в надругательстве над собакой в Красноярске проверяют полицейские. Фото: «Бездомный Пес|Центр зашиты животных Соседи».

Подозреваемого в надругательстве и попытке убийства собаки в Красноярске проверяют полицейские, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

Напомним, о случае жестокого (даже зверского) обращения с 10-летней собакой Жулей, которая жила на улице Щорса, стало известно накануне, 24 августа.

Местные жители увидели, как прохожий тащит ее на свалку. Он объяснил, что собака мертва, но неожиданно та заскулила. Очевидцы вызвали волонтеров, полицию, животное забрали. И на его теле обнаружили характерные травмы. Тогда-то и заподозрили: над собакой надругались. И, вероятно, сделал это тот самый мужчина.

- Мы подали заявление в полицию, - рассказала «Комсомольской правде – Красноярск» волонтер Елена, она отвезла собаку в ветеринарную клинику. – Будем бороться.

Но уже через несколько часов Жуля умерла. Что стало причиной ее гибели, определит экспертиза – направление на ее проведение уже получено.

- Сейчас опрашиваем хозяина собаки, собираем информацию, – говорят полицейские. – После этого примем решение о том. будет ли возбуждено уголовное дело.

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Эта шокирующая история произошла буквально только что в Кировском районе Красноярска - на улице Щорса. Здесь одного из местных жителей заподозрили в надругательстве, а потом и попытке убийства собаки, рассказали «Комсомольской правде – Красноярск» волонтеры группы «Бездомный Пес|Центр зашиты животных Соседи» (подробнее).