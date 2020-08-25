В Красноярском крае разрешен отстрел почти 2 тысяч медведей. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В Красноярском крае разрешили отстрелить почти 2 тысячи бурых медведей. Это практически на четверть больше, чем в минувшем году. Как информируют в министерстве природных ресурсов и экологии, в регионе насчитывается 30 851 медведей. И охотники могут получить лицензию на отстрел 1942 хищников, то есть 6,3%.

Напомним, в последнее время участились случаи выходов медведей к людям. Так, 9 июля в Енисейском районе двое хищников растерзали 39-летнюю местную жительницу, которая возвращалась домой пешком от домика на озере. Кроме того, этим летом медведей видели на дачах в районе Рябинино и аэропорта.

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