В Красноярском крае 8-летний мальчик погиб под обрушившейся колонной

Ребенок погиб на месте Фото: ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Нижнеингашском районе за гибель 8-летенего мальчика будут судить 47-летнего мастера управляющей компании. Его обвиняют по части 2 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих должностных обязанностей). Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в региональном следственном комитете.

Следователи выяснили, что вечером 12 августа 2019 года двое школьников гуляли во дворе многоквартирного дома в поселке Нижний Ингаш. В какой-то момент один из них облокотился на одну из кирпичных колон, державшую козырек подвала, и она обрушилась прямо на ребенка. Парнишка погиб на месте.

- Указанные события явились следствием ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей мастером обслуживающей дом управляющей компании, - рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия. - Он не предпринял мер к устранению дефектов кирпичной колонны, которые были визуально видны и не обеспечил безопасность граждан.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.